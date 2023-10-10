Путин начал переговоры с премьер-министром Ирака

В Кремле начались переговоры между Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, встреча проходит в представительском кабинете, сообщает 10 октября ТАСС.

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Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры будут включать как общение в составе делегаций, так и рабочий завтрак в формате «с глазу на глаз».

До этого момента глава государства и ас-Судани не встречались. Визит главы правительства Ирака в Москву был согласован еще до израильских событий, однако теперь переговоры проходят на фоне происходящего вокруг сектора Газа обострения.