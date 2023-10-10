В Госдуме нашли виновных в конфликте Израиля и Палестины

«И сегодня это оружие уже стреляет и в Палестине, и в Израиле. Поэтому, когда начинают искать виновных, они для всех очевидны: Байден, Макрон, Шольц— вот те, кто виновны в палестино-израильском конфликте. Вот те, кто виновны в создании напряженности в мире», — заявил Володин.