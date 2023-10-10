В России назвали условие для проведения ядерных испытаний

Возобновление Россией испытаний ядерного оружия возможно только после такого же шага от США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

5 октября Владимир Путин выступил с традиционной речью на пленарном заседании 20-го заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своего выступления глава государства рассказал об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и заявил, что Россия может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, так как США так и не ратифицировали документ.

По словам Рябкова, президент четко сформулировал необходимость «обеспечить готовность полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности».

«Но возобновление в практическом плане возможно после того как соответствующие испытания совершат США. Это два неотъемлемых элемента той позиции, которой руководствуется РФ на всех площадках», - пояснил замглавы МИД России.