В Кремле высказались о погибших россиянах в конфликте между Израилем и Палестиной

Кремль пока не имеет точных данных ни по количеству погибших во время нынешнего обострения палестино-израильского конфликта россиян, ни по числу заложников. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока я не могу дать четкое число [погибших россиян]", - признался представитель Кремля, сославшись на нынешнюю сложную ситуацию в регионе.
"По понятным причинам информация постоянно обновляется, поэтому не буду называть какое-то количество", - объяснил Песков.
Также он отметил, что "нет по-прежнему четкой информации" по заложникам, среди которых, возможно, есть россияне.
10 октября Песков говорил, что Россия предпринимает усилия, чтобы прояснить ситуацию с заложниками, находящимися у ХАМАС. По его словам, необходимые контакты осуществляются с тем, чтобы выяснить, есть ли в заложниках россияне и какова дальнейшая судьба этих людей.
Ранее израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что различные палестинские группировки захватили и удерживают в плену не менее 130 заложников. Позже глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Палестинская радикальная группировка ХАМАС поддерживает контакты с Россией, поскольку несколько заложников, угнанных в сектор Газа, имеют российское гражданство, заявил в понедельник представитель движения Муса Абу Марзук телеканалу Al Jazeera.