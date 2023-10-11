В Кремле высказались о погибших россиянах в конфликте между Израилем и Палестиной

Кремль пока не имеет точных данных ни по количеству погибших во время нынешнего обострения палестино-израильского конфликта россиян, ни по числу заложников. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока я не могу дать четкое число [погибших россиян]", - признался представитель Кремля, сославшись на нынешнюю сложную ситуацию в регионе.

Он напомнил, что и в Газе живет много российских граждан, и в самом Израиле.

"По понятным причинам информация постоянно обновляется, поэтому не буду называть какое-то количество", - объяснил Песков.

Также он отметил, что "нет по-прежнему четкой информации" по заложникам, среди которых, возможно, есть россияне.

10 октября Песков говорил, что Россия предпринимает усилия, чтобы прояснить ситуацию с заложниками, находящимися у ХАМАС. По его словам, необходимые контакты осуществляются с тем, чтобы выяснить, есть ли в заложниках россияне и какова дальнейшая судьба этих людей.