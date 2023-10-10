В МИД России не исключили контактов с США по конфликту на Ближнем Востоке
Россия не исключает возможности контактов с США по конфликту на Ближнем Востоке, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, диалог Москвы и Вашингтона возможен, если в этом будут заинтересованы обе стороны.
Но они возможны, если в этом будет заинтересованность с обеих сторон, — сказал Рябков.
По его словам, пока контактов России и США по дипломатическим каналам по этой теме не было.
Рябков также отметил, что в зоне палестино-израильского конфликта есть угроза дальнейшей эскалации, и Россия по линии МИД, в частности, поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами. Дипломат добавил, что сейчас Москва принимает решение о возможности эвакуации граждан РФ из горячих точек.