В МИД России не исключили контактов с США по конфликту на Ближнем Востоке

Россия не исключает возможности контактов с США по конфликту на Ближнем Востоке, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, диалог Москвы и Вашингтона возможен, если в этом будут заинтересованы обе стороны.

Но они возможны, если в этом будет заинтересованность с обеих сторон, — сказал Рябков.

По его словам, пока контактов России и США по дипломатическим каналам по этой теме не было.