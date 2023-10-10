В МИД рассказали о визите Лаврова в КНДР

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в КНДР прорабатывается. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, планируется, что в ходе визита будут обсуждаться двусторонние отношения.

В конце сентября Захарова заявила, что даты визита главы ведомства Сергея Лаврова в КНДР появятся после получения подтверждения.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не собирается в КНДР, а даты визита российского лидера могут обсудить как раз в ходе поездки Сергея Лаврова в Пхеньян.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на поезде на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

По окончании своего «официального и дружественного» Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.