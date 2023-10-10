Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы заинтересована в развязывании конфликта на Ближнем Востоке, не имеют под собой никаких оснований, заявил 10 октября журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский заявил, что якобы Россия заинтересована в конфликта в ближневосточном регионе для ослабления «мирового единства» и роста противоречий.

В этой связи Пескову задали вопрос об отношении Кремля к словам украинского лидера.

«Негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Президента.