Песков опроверг слова Зеленского о желании развязать войну на Ближнем Востоке
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы заинтересована в развязывании конфликта на Ближнем Востоке, не имеют под собой никаких оснований, заявил 10 октября журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский заявил, что якобы Россия заинтересована в конфликта в ближневосточном регионе для ослабления «мирового единства» и роста противоречий.
В этой связи Пескову задали вопрос об отношении Кремля к словам украинского лидера.
«Негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Президента.
Боевики движения ХАМАС утром 7 октября нанесли по Израилю свыше двух тысяч ракетных ударов и вторглись на его территорию. Также они захватили в заложники около 150 мирных жителей и военных. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», в рамках которой проводит массированные бомбардировки сектора Газа.