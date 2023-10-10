Кремль прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о поддержке Палестины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил сегодня о давних связях с палестинцами, подчеркнув при этом, что и в Израиле живет много соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который в своем Telegram-канале обратился к мировому сообществу, призвав «хоть один раз единогласно принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине». Глава российского региона также подчеркнул, что в Чечне «поддерживают Палестину».
Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами палестино-израильского конфликта.
«Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами, мы продолжаем наши контакты. Действительно, речь идет о разных, в том числе и на высоком уровне. Но одновременно с этим у нас есть и отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет очень много всего общего. Прежде всего, большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве», - пояснил он.
В субботу, 7 октября, резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Боевики ХАМАС нанесли удар по территории Израиля и зашли в ряд приграничных городов. Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что захвачено более ста человек. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
По информации посольства России, на связь с родственниками не выходили девять граждан России, находящихся в Израиле. Четверо из них считались пропавшими без вести. Сегодня были подтверждены данные о гибели двух российских граждан.