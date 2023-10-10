Кремль прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины

«Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами, мы продолжаем наши контакты. Действительно, речь идет о разных, в том числе и на высоком уровне. Но одновременно с этим у нас есть и отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет очень много всего общего. Прежде всего, большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве», - пояснил он.