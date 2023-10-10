Кремль прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины

«Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами. Мы продолжаем контакты на разном, в том числе на высоком уровне. Но одновременно у нас есть отношения с государством Израиль. У нас есть много общего, много наших соотечественников, которые там проживают. Мы поддерживаем отношения с обеими сторонами конфликта», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU.