Володин: У депутатов накопилось много вопросов к Центробанку
Депутаты Госдумы на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной обсудили задачи денежно-кредитной политики, сообщила пресс-служба Госдумы 10 октября.
В Государственной Думе прошла встреча депутатов с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ РФ, говорится в сообщении. Во встрече принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители всех думских фракций и председатели профильных комитетов.
Обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны.
«У нас с вами накопилось много вопросов к Центробанку, давайте сегодня их обсудим с тем, чтобы выработать решения», — сказал Вячеслав Володин в начале встречи.