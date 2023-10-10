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Володин: У депутатов накопилось много вопросов к Центробанку

Депутаты Госдумы на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной обсудили задачи денежно-кредитной политики, сообщила пресс-служба Госдумы 10 октября.

Володин: у депутатов накопилось много вопросов к Центробанку
© ТАСС

В Государственной Думе прошла встреча депутатов с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ РФ, говорится в сообщении. Во встрече принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители всех думских фракций и председатели профильных комитетов.

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Обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны.

«У нас с вами накопилось много вопросов к Центробанку, давайте сегодня их обсудим с тем, чтобы выработать решения», — сказал Вячеслав Володин в начале встречи.