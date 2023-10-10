Лавров назвал «визитную карточку коллективного Запада»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал визитной карточкой «коллективного Запада» неприятие равноправия и «тотальную недоговороспособность», подчеркнув, что США и Европа «сплошь и рядом берут на себя обязательства», но затем их не выполняют. Статья Лаврова о важности принципов Устава ООН опубликована на сайте министерства.

В своей статье Лавров подчеркнул, что сначала руководству СССР, а затем и России, было дано обещание, что НАТО не будет расширяться в восточном направлении.

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«Соответствующие записи переговоров есть в наших и западных архивах. Но эти заверения западных лидеров оказались обманом, они и не собирались их выполнять», - заявил министр.

Он добавил, что в конце 2021-го - начале 2022 года США и НАТО «высокомерно отвергли» предложения России заключить договоры о взаимных гарантиях безопасности в Европе, с сохранением внеблокового статуса Украины. Лавров подчеркнул, что западные страны продолжили «милитаризацию киевского режима» и использовали Украину для создания прямых военных угроз России.

«Как отметил Президент В.В. Путин, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи». Мы, как и многие другие страны, знаем об этом не понаслышке. <…> «Коллективный Запад» во главе с США самочинно присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества и, обуреваемый комплексом исключительности, стал все чаще и шире игнорировать наследие отцов-основателей ООН», - написал Лавров.

Лавров подчеркнул, что ООН была основана на суверенном равенстве государств, но западные страны пытаются разделить мир на «демократии, которым все дозволено», и страны, которые «обязаны обслуживать их интересы».

Лавров добавил, что США и их союзники вводят односторонние санкции без одобрения Совбеза ООН.

Глава МИД отметил, что, по Уставу ООН, принцип уважения территориальной целостности применим к «государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов», а также имеющим правительства, «представляющие весь народ, проживающий на данной территории».

«То, что украинские неонацисты, захватившие власть в Киеве в результате государственного переворота, не представляли население Крыма и Донбасса, не требует доказательств», - заявил он.