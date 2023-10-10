Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о крупном провале американской разведки, которая не смогла предупредить об обострении палестино-израильского конфликта. В своем Telegram-канале она обратила внимание, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать просчеты спецслужб.

Захарова напомнила, что о начале спецоперации России на Украине Вашингтон заявлял еще с конца 2021 года, за четыре месяца до усиления обстрелов Донбасса со стороны Украины.

«А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки? Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке?» — добавила она.

Представитель МИД РФ добавила, что у американцев «везде есть спутники», в том числе и на Ближнем Востоке, Минфин США ведет контроль за банковским обращением доллара, а спецслужбы ведут прослушку и контроль за техникой IT-компаний. Несмотря на провал на фоне столь обширного числа разведывательных мер, никто в администрации президента Джо Байдена не подал в отставку, отметила Захарова.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов и захватить большое количество бронетехники.