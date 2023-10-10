Лавров рассказал, как можно было избежать кризиса в Европе

Нынешний кризис безопасности в Европе можно было бы избежать, если бы в НАТО не отвергли предложения со стороны ОДКБ о сотрудничестве. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности".

"Если бы НАТО не отвергла предложения ОДКБ о сотрудничестве, то, возможно, это позволило бы избежать многих негативных процессов, приведших к нынешнему европейскому кризису в силу того, что Россию десятилетиями отказывались слушать либо обманывали", - указал Лавров.

Министр отметил, что в соответствии со статьей 2 главы VIII Устава ООН о необходимости развития практики мирного разрешения споров при помощи региональных организаций Россия вместе со своими союзниками последовательно выступала за установление контактов между ОДКБ и НАТО для содействия практическому выполнению решений саммитов ОБСЕ о неделимости безопасности в Европе.

"Однако многочисленные обращения высших органов ОДКБ к Североатлантическому альянсу были проигнорированы", - пояснил он.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина из выступления 5 октября на заседании Валдайского форума о задаче по строительству нового мира, Лавров подчеркнул, что в этом контексте речь идет "не о том, чтобы начать с нуля, перечеркнув все, созданное предшественниками".