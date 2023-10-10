В Крыму раскроют причастных к украинской водной блокаде

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в рамках судебного процесса на полуострове определят полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, устроенной Украиной. Об этом передает РИА Новости.

Константинов уточнил, что речь в иске шла об ответственности в преступных действиях против Крыма со стороны Украины. Однако он обещал огласить список причастных к украинской водной блокаде полуострова. «Полный список определит суд», — отметил он.

Ранее Константинов заявил, что в Крыму потребуют компенсацию от Украины за водную блокаду. Он подчеркнул, что крымчане смогут доказать в суде свою правоту.

В июле глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что ущерб Крыму от водной блокады Украиной может составить более одного триллиона рублей.