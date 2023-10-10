В Крыму раскроют причастных к украинской водной блокаде

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в рамках судебного процесса на полуострове определят полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, устроенной Украиной. Об этом передает РИА Новости.
Константинов уточнил, что речь в иске шла об ответственности в преступных действиях против Крыма со стороны Украины. Однако он обещал огласить список причастных к украинской водной блокаде полуострова. «Полный список определит суд», — отметил он.
Ранее Константинов заявил, что в Крыму потребуют компенсацию от Украины за водную блокаду. Он подчеркнул, что крымчане смогут доказать в суде свою правоту.
В июле глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что ущерб Крыму от водной блокады Украиной может составить более одного триллиона рублей.
До этого Крым уже России, украинские власти перекрыли подачу пресной воды через Северо-Крымский канал. Его открыли только в 2022 году во время спецоперации.