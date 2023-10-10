Представители ООН проводят контакты по зерновой сделке в Москве

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проводит встречи в Москве по экспорту продовольствия и удобрений, заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс участвует в контактах дистанционно. Об этом сообщил ТАСС представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик .

"Глава ЮНКТАД Ребека Гринспен находится в Москве для участия во встречах. Руководитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс будет участвовать во всех встречах в дистанционном формате, - сказал Дюжаррик. - Как мы неоднократно говорили, генеральный секретарь сохраняет решительный настрой на обеспечение беспрепятственного доступа на глобальные рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России. Ребека Гринспен и Мартин Гриффитс проводят консультации для достижения этой цели".