Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа

"Мы прорабатываем предварительно возможность эвакуации российских граждан из сектора Газа. Прорабатываем в сугубо предварительном порядке с учетом всех обстоятельств, - отметил дипломат. - Если дойдет до реальных мероприятий, речь будет идти об их выходе с территории сектора Газа и направлении в третью страну, куда будут направлены соответствующие самолеты Российской Федерации".