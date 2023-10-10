Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа
Российская сторона в предварительном порядке прорабатывает возможность эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала.
"Мы прорабатываем предварительно возможность эвакуации российских граждан из сектора Газа. Прорабатываем в сугубо предварительном порядке с учетом всех обстоятельств, - отметил дипломат. - Если дойдет до реальных мероприятий, речь будет идти об их выходе с территории сектора Газа и направлении в третью страну, куда будут направлены соответствующие самолеты Российской Федерации".
Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а находящимся там гражданам проявлять осторожность и оставаться в контакте с загранучреждениями России.