Посол Израиля в России рассказал о планах Тель-Авива на сектор Газа

«Сектор Газа не должен в этом смысле отличаться от арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира. Вот посмотрите, что происходит между нами и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ): у нас хорошие отношения», — отметил дипломат.