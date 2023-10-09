Кадыров предложил направить миротворцев в Палестину
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением направить в Палестину чеченских подразделений в качестве миротворческой миссии.
Он также обратился к международному сообществу и лидерам мусульманских стран и предложил им создать коалицию с тем, чтобы призвать Европу и весь Запад «не бомбить мирных жителей под предлогом уничтожения боевиков».
«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, в Израиле он и вся мирная делегация испытали на себе попытки неприкрытой провокации.
Кадыров призвал остановить войну и любое нагнетание обстановки. Он заявил, что в случае необходимости чеченские подразделения готовы выступить в качестве миротворцев для наведения и поддержания порядка.
Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что готово обсудить перемирие с Израилем. Между тем армия Израиля начала наступление против ХАМАС.