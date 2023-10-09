Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте с Израилем

Кадыров поддержал Палестину в конфликте с Израилем
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Заявление политика опубликовано в его Telegram-канале.
«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», - сказал чеченский лидер.
Он призвал мировое сообщество «единогласно принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине». Кадыров предложил отправить чеченских бойцов на Ближний Восток в качестве миротворцев.
По информации агентства Reuters, палестинское движение ХАМАС готово обсуждать с Израилем вопрос перемирия.
В субботу боевики ХАМАС вторглась на приграничные территории Израиля Погибли более 800 человек. Правительство страны объявило о состоянии войны, напоминает «Радиоточка НСН».