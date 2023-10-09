Небензя назвал последствия размещения вооружения в зернохранилищах Украины

Небензя: Россия уничтожит зернохранилища на Украине, если там будет оружие
Россия уничтожает склады с боеприпасами и западной техникой, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».
«Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она», — уточнил Небензя.
Постпред отметил, что подразделения ВСУ, сконцентрированные в той или иной точке, становятся целью для удара. Он добавил, что атака на них будет законной, в том числе, и с точки зрения международного гуманитарного права.
На фоне этого, уточнил Небензя, расположение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является грубейшим нарушением права и приводит к трагедиям.
Российское высокоточное оружие используется исключительно для уничтожения военного потенциала киевского режима и соответствующих объектов, резюмировал постпред.