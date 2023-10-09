Небензя назвал последствия размещения вооружения в зернохранилищах Украины

Россия уничтожает склады с боеприпасами и западной техникой, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя . Об этом пишет РИА «Новости».

«Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она», — уточнил Небензя.

Постпред отметил, что подразделения ВСУ, сконцентрированные в той или иной точке, становятся целью для удара. Он добавил, что атака на них будет законной, в том числе, и с точки зрения международного гуманитарного права.