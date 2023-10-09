Небензя рассказал об обвинениях Киева в адрес Москвы

«Есть и еще одно обстоятельство, которое объединяет большинство подобных эпизодов, прежде всего, самые резонансные из них. (…) Прежде всего, по магическому стечению обстоятельств, они происходили в момент визитов высокопоставленных западных политиков на Украину или же тогда, когда [президент Украины Владимир] Зеленский отправлялся за рубеж выклянчивать деньги или оружие», — сказал он.