В Совбезе предупредили о риске применения кибероружия против России

Безуспешность атак украинской армии может подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России, стремление Запада нанести стратегическое поражение РФ повышает вероятность возникновения глобального киберконфликта, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов.

По его словам, отсутствие результативности ВСУ может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России, передает РИА «Новости».

Храмов добавил, что это непредсказуемый для США и их союзников путь по своим последствиям. В то же время, по его словам, «стремление США нанести стратегическое поражение России повышает вероятность возникновения глобального киберконфликта».

По словам Храмова, обеспечение возможности нанесения киберударов было заложено Вашингтоном в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 год. Он отметил, что «в сравнении с 2021 и 2022 годами расходы на кибербезопасность США значительно выросли», американцы «окружают Россию своими «кибербазами», среди которых «и центры передового опыта, и центры совместного реагирования, и другие подобные структуры».