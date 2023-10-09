Четверо граждан России официально числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки ХАМАС . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Израиле.

«По состоянию на 16:00 по московскому времени 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», — отметили в дипломатическом представительстве.

При этом в посольстве указали, что получают обращения от родственников россиян, которые перестали выходить на связь. На данный момент такие сообщения поступили о девяти гражданах РФ, из них четверо официально числятся пропавшими без вести в представленных израильской стороной списках, добавили там.