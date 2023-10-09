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Переговоры Путина и Судани пройдут в Кремле 10 октября

Во вторник, 10 октября в Кремле состоятся переговоры Президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Названа дата переговоров Путина и Судани
© РИА Новости

Ожидается, что политики обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

«Будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня», — говорится в материале.

Кроме того, добавили представители Кремля, на следующий день, 11 октября Путин и Судани примут участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетным ударам, нанесенным из сектора Газа радикальным движением ХАМАС, а около 200-300 боевиков движения вторглись на территорию страны. В ответ Армия обороны Израиля начала в Газе операцию «Железные мечи». За прошедшую ночь израильские военные поразили в рамках операции более 500 военных целей.

Тем временем первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Израиль вряд ли простит поставки оружия с Украины ХАМАСу, если этот факт подтвердится.