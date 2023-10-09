Названа дата переговоров Путина и Судани

Переговоры Путина и Судани пройдут в Кремле 10 октября
Во вторник, 10 октября в Кремле состоятся переговоры Президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ожидается, что политики обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.
«Будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня», — говорится в материале.
Кроме того, добавили представители Кремля, на следующий день, 11 октября Путин и Судани примут участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Утром 7 октября Израиль подвергся ракетным ударам, нанесенным из сектора Газа радикальным движением ХАМАС, а около 200-300 боевиков движения вторглись на территорию страны. В ответ Армия обороны Израиля начала в Газе операцию «Железные мечи». За прошедшую ночь израильские военные поразили в рамках операции более 500 военных целей.
Тем временем первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Израиль вряд ли простит поставки оружия с Украины ХАМАСу, если этот факт подтвердится.