Путин присвоил воинскому соединению наименование «гвардейская»

Президент России Владимир Путин присвоил присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны наименование «гвардейская». Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Военнослужащие соединения проявили массовый героизм, стойкость и мужество в боевых действиях, говорится в тексте указа главы государства.

Документ вступает в силу со дня его подписания.