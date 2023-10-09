Путин присвоил воинскому соединению наименование «гвардейская»

Президент России Владимир Путин присвоил присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны наименование «гвардейская». Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Военнослужащие соединения проявили массовый героизм, стойкость и мужество в боевых действиях, говорится в тексте указа главы государства.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
В конце сентября президент присвоил наименование «гвардейская» 58-й общевойсковой армии ордена Суворова. Путин отметил мужество военнослужащих в боевых действиях по защите интересов российского государства.
Lenta.ru: главные новости