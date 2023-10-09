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Путин присвоил российскому воинскому соединению почетное наименование

Президент России Владимир Путин присвоил присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны наименование «гвардейская». Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин присвоил воинскому соединению наименование «гвардейская»
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Военнослужащие соединения проявили массовый героизм, стойкость и мужество в боевых действиях, говорится в тексте указа главы государства.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

В конце сентября президент присвоил наименование «гвардейская» 58-й общевойсковой армии ордена Суворова. Путин отметил мужество военнослужащих в боевых действиях по защите интересов российского государства.

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