Медведев: переданное Украине вооружение активно применяется в Израиле

Об этом он написал в Telegram.

«Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», — говорится в сообщении.

Медведев выразил уверенность, что в дальнейшем это оружие будет применяться в самых горячих конфликтах по всему миру как было с вооружением, оставленным Вашингтоном в Афганистане.