Кадыров рассказал о вручении Путину награды

Президенту России Владимиру Путину была вручена высшая награда Чеченской республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом в своем Рамзан Кадыров .

По словам Кадырова, указ о присвоении Путину ордена был подписан еще в 2007 году, но вручена награда была только сейчас.