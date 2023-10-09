Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в намерении монополизировать посреднические усилия по палестино-израильскому урегулированию. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Лавров напомнил, что этот механизм был признан ключевым в решениях Совбеза ООН, а США вместо использования этого канала в тесном сотрудничестве с ЛАГ пытаются увести диалог между Израилем и палестинцами в сторону от политического урегулирования с созданием палестинского государства. Он добавил, что Соединенные Штаты хотят подменить выполнение решений Совбеза разговором об облегчении социально-экономических проблем палестинского населения.