Лавров: США монополизируют посредничество между Палестиной и Израилем
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в намерении монополизировать посреднические усилия по палестино-израильскому урегулированию. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.
«Не могу не упомянуть деструктивную политику Соединенных Штатов, которые срывают коллективные усилия в рамках "квартета" международных посредников — ООН, Россия, США и Европейский союз», — заявил министр.
Лавров напомнил, что этот механизм был признан ключевым в решениях Совбеза ООН, а США вместо использования этого канала в тесном сотрудничестве с ЛАГ пытаются увести диалог между Израилем и палестинцами в сторону от политического урегулирования с созданием палестинского государства. Он добавил, что Соединенные Штаты хотят подменить выполнение решений Совбеза разговором об облегчении социально-экономических проблем палестинского населения.
Глава МИД РФ также отметил, что американцы предпочитают не вести каких-либо разговоров «о создании палестинского государства и выполнений решений ООН».