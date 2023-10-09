Песков: ситуация в Израиле беспокоит Кремль
Она развивается по пути эскалации, заявил пресс-секретарь президента России.
По словам Дмитрия Пескова, Москва внимательно наблюдает за тем, что происходит в Израиле. Комментируя движение флота США в регионе, представитель Кремля отметил, что есть риск вовлечения третьих сил в конфликт на Ближнем Востоке.
Также Песков ответил на вопрос журналистов о возвращении релокантов из Израиля.
«Граждане России живут во многих странах мира. Россия — их родина. Родина не может ничем угрожать», — заявил пресс-секретарь президента.
На уточняющий вопрос о реакции на возможное возвращение из Израиля Анатолия Чубайса и Аркадия Воложа Песков отвечать не стал.