Путин провел встречу с министром культуры России Любимовой

Путин провёл встречу с министром культуры России Любимовой
Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой.
Об этом сообщили в Кремле.
Уточняется, что глава Министерства культуры рассказала российскому лидеру о работе ведомства в новых регионах России, а также проинформировала о планах по открытию музейно-выставочных объектов.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что специалисты из Санкт-Петербурга начали восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.