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Путин провёл встречу с министром культуры России Любимовой

Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Путин провел встречу с министром культуры России Любимовой
© RT на русском

Об этом сообщили в Кремле.

Уточняется, что глава Министерства культуры рассказала российскому лидеру о работе ведомства в новых регионах России, а также проинформировала о планах по открытию музейно-выставочных объектов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что специалисты из Санкт-Петербурга начали восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.