Песков: ситуация на Ближнем Востоке развивается по пути эскалации

Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по пути эскалации
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта развивается по пути эскалации.
Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация в регионе вызывает в России глубокую озабоченность.
«Пока мы видим, что ситуация развивается по пути эскалации. Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт», — сказал Песков.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал полностью заблокировать сектор Газа.
Армия Израиля сообщила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.