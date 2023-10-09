В Кремле прокомментировали пророчество Жириновского о конфликте на Ближнем Востоке

В 2019 году Владимир Жириновский сказал, что к 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, который заставит забыть, «что такое Украина». Пресс-секретарь отметил, что вне зависимости от того, забудут или не забудут про Украину, «наша специальная военная операция продолжается».