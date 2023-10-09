Песков оценил идею Кадырова по выборам президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин говорил о необходимости проводить выборы; российские власти не планируют их переносить. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова не проводить президентские выборы в 2024 году.

Кадыров призвал или отменить выборы, или устроить референдум с одним кандидатом - Путиным. По его мнению, такое решение необходимо в условиях СВО. Глава Чечни подчеркнул, что «другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну».

По словам Пескова, в Кремле ориентируются на заявления Путина в послании Федеральному собранию, где он говорил о парламентских и президентских выборах в ходе спецоперации.

«Президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, конституции, соответственно, проведения этих выборов. Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся», - подчеркнул пресс-секретарь.