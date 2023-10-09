Песков заявил, что цели спецоперации будут достигнуты
Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается, ее цели будут достигнуты. Так пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках завершения СВО.
Он отметил, что не может ничего сказать по по срокам завершения спецоперации, поскольку это прерогатива российских военнослужащих.
«Специальная военная операция продолжается, и цели будут достигнуты», — приводит ТАСС слова Пескова.
«Что касается вот этих ревнивых заявлений, которые уже начинаются из Киева, и так далее, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями, он и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе пойдет в тенденцию на снижение, это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять денежные средства», — добавил представитель Кремля.
Как писала «Парламентская газета», ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что несколько государств НАТО скоро поставят Украине истребители F-16. Между тем отмечалось, что Киев стремится получить как можно большее количество таких истребителей до проведения выборов в странах Европы и США. На Украине опасаются, что в результате голосований к власти в западных государствах могут прийти силы, которые будут проводить иную политику по отношению к республике.