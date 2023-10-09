Песков заявил, что цели спецоперации будут достигнуты

«Специальная военная операция продолжается, и цели будут достигнуты», — приводит ТАСС слова Пескова.



«Что касается вот этих ревнивых заявлений, которые уже начинаются из Киева, и так далее, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями, он и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе пойдет в тенденцию на снижение, это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять денежные средства», — добавил представитель Кремля.