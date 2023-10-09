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Песков: в графике Путина нет контактов с руководством Израиля и Палестины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина к настоящему моменту контактов с руководством Израиля и Палестины нет.

Песков: в графике Путина нет контактов с руководством Израиля и Палестины
© RT на русском

«В настоящий момент в графике таких контактов нет. Контакты идут по линии дипломатического ведомств», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что при необходимости такие контакты могут быть оперативно организованы.

Ранее представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что к настоящему моменту активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа.