Песков: в графике Путина нет контактов с руководством Израиля и Палестины
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина к настоящему моменту контактов с руководством Израиля и Палестины нет.
«В настоящий момент в графике таких контактов нет. Контакты идут по линии дипломатического ведомств», — сказал он.
При этом Песков подчеркнул, что при необходимости такие контакты могут быть оперативно организованы.
Ранее представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что к настоящему моменту активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа.