В МИД назвали недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту

В интервью РБК он отметил, что в этом вопросе не видит поля для диалога.

Дипломат также заявил, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся более чем востребованной, точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. По мнению Галузина, Россия, ЕС и США могут работать вместе для урегулирования кризиса между Баку и Ереваном. Замминистра отметил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен чётко фиксировать права армян Нагорного Карабаха.