Песков: дипломаты РФ выясняют подробности о россиянах в Израиле и Палестине

"Весьма энергичные усилия предпринимает наше посольство на месте. Дипломаты работают круглые сутки. Пока какой-либо информацией о пострадавших [в Израиле] россиянах наше посольство не располагает. Здесь есть и другой не менее важный аспект. Наши дипломаты также с палестинскими властями находятся в контакте, потому что несколько тысяч наших сограждан проживает на территории ПНА (Палестинской национальной администрации - прим. ТАСС). Сейчас очень важно понять, что происходит с этими гражданами", - сказал Песков журналистам.