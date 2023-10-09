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Жириновский в 2019 году заявил, что об Украине забудут из-за Ближнего Востока

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что к 2024 году все забудут про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Жириновский в 2019 году заявил, что об Украине забудут из-за Ближнего Востока
© РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина», — сказал политик.

В августе в ЛДПР опубликовали призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара.

Также в Business Insider заявили, что США могут встать перед выбором, помогать Израилю или Украине.