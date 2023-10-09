Жириновский в 2019 году заявил, что об Украине забудут из-за Ближнего Востока
Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что к 2024 году все забудут про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом пишет РИА Новости.
«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина», — сказал политик.
В августе в ЛДПР опубликовали призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара.
Также в Business Insider заявили, что США могут встать перед выбором, помогать Израилю или Украине.