Вашингтон тормозит вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

По его словам, американские власти поддерживают собственную военную инфраструктуру. Дипломат назвал это очередным проявлением политики США, которая основана на принципе «что позволено США, не позволено другим странам».

Посол напомнил, что это последняя страна, которая читает нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ, декларируя свою приверженность мораторию на взрывные ядерные тесты только на словах. Более 25 лет Вашингтон тормозит процесс вступления договора в силу, отказываясь его ратифицировать.

Так, Белый дом продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности. Антонов напомнил, что Москва ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году, ожидая, что американские власти последуют этому примеру, показав себя ответственной ядерной державой.

Однако бездействие Вашингтона вынуждает Россию предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ.