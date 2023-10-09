Небензя: Россия выступает за немедленное прекращение боевых действий в Газе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение переговоров, сообщает ТАСС.

По словам Небензи, давшего по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг конфликта Израиля и ХАМАС интервью журналистам, важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать переговоры, которые "застопорились на десятилетия". Российский дипломат отметил, что отчасти эта ситуация является результатом "неразрешенных проблем".