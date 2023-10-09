Лавров и генсек ЛАГ обсудят эскалацию в секторе Газа и другие международные темы

Переговоры пройдут в Москве. На них также будут затронуты другие вопросы. Генсек ЛАГ прибыл в российскую столицу с рабочим визитом по приглашению главы МИД РФ. Программа визита включает в себя расширенную дискуссию по нескольким темам, которые представляют интерес, включая региональные и международные вопросы.

Встреча пройдет на фоне начавшейся эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. При этом укрепление безопасности и стабильности в ближневосточном регионе и в Северной Африке традиционно находится в фокусе внимания Москвы и ЛАГ. Стороны имеют схожие подходы к решению региональных кризисных ситуаций.