Лавров и генсек ЛАГ обсудят эскалацию в секторе Газа и другие международные темы
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС.
Переговоры пройдут в Москве. На них также будут затронуты другие вопросы. Генсек ЛАГ прибыл в российскую столицу с рабочим визитом по приглашению главы МИД РФ. Программа визита включает в себя расширенную дискуссию по нескольким темам, которые представляют интерес, включая региональные и международные вопросы.
Встреча пройдет на фоне начавшейся эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. При этом укрепление безопасности и стабильности в ближневосточном регионе и в Северной Африке традиционно находится в фокусе внимания Москвы и ЛАГ. Стороны имеют схожие подходы к решению региональных кризисных ситуаций.
Россия выступает за мирное политическое урегулирование палестино-израильского конфликта. Глава российской дипломатии ранее указывал на важность перевода миротворческих усилий на Ближнем Востоке на коллективную основу при ведущей роли региональных стран. Москва также отмечала, что насилие, из которого не удается вывести конфликт, во многом является следствием многолетней линии Соединенных Штатов на «монополизацию» посреднических функций и незаинтересованности в плодотворной многосторонней работе. По данным МИД РФ, в рамках международных посредников с участием России, США, ЕС, ООН, их деятельность оказалась заблокирована американской администрацией под надуманными предлогами.