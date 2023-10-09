Небензя озвучил позицию России по вопросу палестино-израильского конфликта

Россия выступает за прекращение боевых действий на территориях Израиля и Палестины. Странам нужно начать переговоры, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг конфликта Израиля и ХАМАС, передает ТАСС.

Мое послание — важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем, — заявил постпред.

Ранее СБ ООН организовал закрытую встречу для обсуждения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Белый дом ожидает, что все страны единогласно осудят атаки радикалов группировки ХАМАС, официальные заявления будут при этом объективными и беспристрастными. Китай осуждает любые нападения на гражданских лиц, отметил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.