Демонтированную миниатюрную копию статуи Свободы из Крыма следует отправить в США. Об этом в воскресенье, 8 октября, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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— США давно перестали ассоциироваться со свободой. Они несут всему остальному миру лишь кровавые конфликты и агрессию, — отметил политик.

Шеремет добавил, что эта символическая акция раскроет глаза американскому народу на происходящее и напомнит, что свободу других стран стоит уважать.

Парламентарий предположил, что это также даст понять американским гражданам, во что их власти превратили страну и что их чуждые «демократические» ценности не нужны остальному миру, передает РИА Новости.