В Госдуме предложили отправить крымскую копию статуи Свободы в США
Демонтированную миниатюрную копию статуи Свободы из Крыма следует отправить в США. Об этом в воскресенье, 8 октября, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
— США давно перестали ассоциироваться со свободой. Они несут всему остальному миру лишь кровавые конфликты и агрессию, — отметил политик.
Шеремет добавил, что эта символическая акция раскроет глаза американскому народу на происходящее и напомнит, что свободу других стран стоит уважать.
Парламентарий предположил, что это также даст понять американским гражданам, во что их власти превратили страну и что их чуждые «демократические» ценности не нужны остальному миру, передает РИА Новости.
6 октября уменьшенную копию американской статуи Свободы демонтировали из экспозиции крымского Бахчисарайского парка в знак протеста против русофобской политики. Ей завязали глаза повязкой, что стало символом отсутствия в США свободы и непризнания прав других народов и стран. Кроме того, статуя была облита томатным соком, символизирующим кровь, которую проливают США.