Посольство: данных о пострадавших из-за землетрясения в Афганистане россиянах нет

Российское посольство в Афганистане пока не получало сведений о гражданах РФ , пострадавших в результате землетрясения в стране, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Он уточнил, что посольство РФ в Кабуле работает в штатном режиме и находится далеко от эпицентра землетрясения.

Собеседник агентства также отметил, что стихия могла затронуть россиян, так как в Афганистане проживает как минимум несколько сотен лиц с двойным гражданством. "Это афганцы, у которых есть российские паспорта, - уточнил он. - Да, они могли быть затронуты, но пока об этом ничего неизвестно".