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Посольство РФ сообщило об отсутствии сведений о пострадавших в Афганистане россиянах

Российское посольство в Афганистане пока не получало сведений о гражданах РФ, пострадавших в результате землетрясения в стране, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Посольство: данных о пострадавших из-за землетрясения в Афганистане россиянах нет
© globallookpress.com

"Сведений о пострадавших российских гражданах нет, запросов от россиян не было", - указал собеседник агентства.

Он уточнил, что посольство РФ в Кабуле работает в штатном режиме и находится далеко от эпицентра землетрясения.

В диппредставительстве также назвали землетрясение "действительно масштабным".

"Речь идет о тысячах погибших, много раненых, разрушено большое количество домов", - указали там.

Собеседник агентства также отметил, что стихия могла затронуть россиян, так как в Афганистане проживает как минимум несколько сотен лиц с двойным гражданством. "Это афганцы, у которых есть российские паспорта, - уточнил он. - Да, они могли быть затронуты, но пока об этом ничего неизвестно".