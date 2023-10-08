Путин заявил, что никого не пытался учить на Валдае
Президент России Владимир Путин заявил, что выступая на Валдайском форуме, не пытался никого учить, а излагал позицию российского государства. Об этом Путин заявил в кулуарах, подводя итог встречи, сообщил в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Зарубин опубликовал фрагмент видео, где приводится диалог Путина с одним из ведущих форума.
– Ну не знаю, насколько это было интересно, – сказал Путин о своей Валдайской речи.
– Вы как добрый учитель. По-моему интересно очень, – заметил тележурналист Федор Лукьянов.
– Я даже не пытался никого учить, постарался донести до слушателей, до наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации, – ответил президент.
Ранее журналисты собрали ключевые высказывания Путина на Валдайском форуме.
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