Путин заявил, что никого не пытался учить на Валдае

Президент России Владимир Путин заявил, что выступая на Валдайском форуме, не пытался никого учить, а излагал позицию российского государства. Об этом Путин заявил в кулуарах, подводя итог встречи, сообщил в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.