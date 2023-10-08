В Совфеде не исключили изменения в законодательстве по иноагентам

Основные принципы российского законодательства по иноагентам определены, рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Вместе с тем, добавил он, в дальнейшем возможны корректировки в связи с президентскими выборами, пишет РИА «Новости».

Глава России Владимир Путин ранее заявил, что есть много нюансов по закону об иноагентах, он совершенствуется, в него вносятся коррективы. Президент добавил, что по решению суда можно изменить этот статус.

«Принципы уже определены, зафиксированы рамочным законом о контроле над лицами, находящимися под иностранным влиянием. Могут быть небольшие корректировки, связанные с законодательством о президентских выборах», — отметил Климов.

Сенатор пояснил, что законодательство о контроле над лицами, находящимися под иностранным влиянием, возникло не само по себе.

Его введение, уточнил он, было обусловлено необходимостью объяснить нашим визави, что Россия, при проведении антироссийских акций, будет вынуждена защищать свое суверенное пространство.

По его словам, в настоящее время в недружественных странах власти проводят активную кампанию по ужесточению своего законодательства не только по защите суверенитета, а прямо контроля над выборами.