В Совфеде прокомментировали сообщения о встрече в Стамбуле по Украине

В Совфеде прокомментировали новую международную встречу в Турции, на которой, по данным источников западных СМИ, планируется обсудить украинский кризис. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что предполагаемая встреча будет бесполезной без участия России.

«Обсудить можно всё что угодно, но решить без России ничего нельзя. Будем из этого исходить», - сказал политик.

По его словам, не стоит акцентировать внимание на том, что встреча пройдет именно в Турции. Это не первый подобный форум, касающийся украинской тематики, и «есть различные предложения: турецкие, китайские».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в октябре в Стамбуле якобы состоится новая международная встреча, на которой будут обсуждать «пути достижения долгосрочного мира на Украине». При этом представители России на неё не приглашены.