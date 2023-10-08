В Совфеде пообещали «добраться» до главы украинской разведки

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал украинские теракты на Крымском мосту.

«Ответственность за теракт взяло на себя главное управление разведки Украины. В отношении наказания придет время, доберемся мы и до [главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла] Буданова», — сказал сенатор.

По его словам, привлечет Россия главу ГУР к ответственности или нет — не главный вопрос.

Цеков также заявил, что последствия удара по мосту были сложными для региона, однако сейчас уровень защиты от подобных действий ВСУ и служб Украины повышен.

«В целом, я надеюсь, мы в настоящее время обеспечиваем защиту Крымского моста в полной мере», — считает Цеков.