Раскрыто предсказание Жириновского о конфликте Палестины и Израиля

Известный политик Владимир Жириновский еще при жизни говорил о начале конфликта между Палестиной и Израилем , который может перерасти в Третью мировую войну.

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина . Здесь будут самые страшные события», – сообщал экс-политик.

Он отметил, что речь может идти вплоть о начале Третьей мировой войны. Свое предсказание Жириновский озвучил в программе «Воскресный вечер», сообщает «53 новости». Группировка ХАМАС совершила ракетную атаку на Израиль со стороны сектора Газа. Израильские военные в отместку начали атаки на объекты военной инфраструктуры палестинского движения. Кроме того, Израильские истребители уже нанесли удары по двум мечетям в Газе.