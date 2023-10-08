Путин заявил о важности повышения комфорта жизни в селах

Власти продолжат делать все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь в селах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что чиновники продолжат укреплять социальную сферу села, включая систему здравоохранения, образования и культуры. Также будут обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, а также строить жилье.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия богата многообразием национальных кухонь и гастрономических традиций.